Бавария опозорилась в Юношеской Лиги УЕФА – тренер соперника был удалён при счёте 3:0 в свою пользу
Во вторник, 12 марта, Бавария проиграла Олимпиакосу в рамках 1/4 финала Юношеской Лиги чемпионов.
Юношеская Лига УЕФА, 1/8 финала
Бавария – Олимпиакос – 1:3
Голы: Рамсак, 63 – Музакитис, 32, Папаканеллос, 37, Костулас, 40
Подопечные экс-помощника Марко Розе Рене Марича на протяжении длительного времени контролировали игру, но допустили слишком много ошибок в защите, чем хладнокровно воспользовались греки. Олимпиакос забил мюнхенцам три мяча в течение 8 минут. Несмотря на этот результат, главный тренер гостей Сотириос Силайдопулос умудрился заработать удаление после возмущения судейскими решениями.
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После перерыва Бавария попыталась переломить ситуацию на поле и совершить камбэк, но остановилась на одном забитом мяче. Так Олимпиакос впервые в своей истории вышел в полуфинал турнира. Там греки встретятся с победителем пары Копенгаген – Нант.