Підраховано, на скільки провідні європейські клуби поповнили свій бюджет під час єврокубкової осені.

Провідний блогер у сфері футбольного бізнесу Swiss Ramble підрахував суми, які заробили клуби топ-ліг у Лізі чемпіонів 2021/22. Найбільше заробила Баварія – 96 мільйонів євро. Позначку в 90 млн також пройшли Реал і ПСЖ.

Є 4 статті доходу:

– виплата за участь у груповому етапі (для всіх клубів однакова – 15.64 млн)

– призові гроші за перемоги та нічиї (Баварія та Ліверпуль заробили максимальні 27.7 млн за 6 перемог + нерозіграні бонуси за нічиї інших команд + бонус у розмірі 10 млн за вихід у плей-офф)

– виплата за коефіцієнт клубу, базуючись на виступах у Європі протягом останніх 10 років

– національний телепул (у різних країнах він різний і ділиться на кількість учасників)

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф