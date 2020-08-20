Баварія встановила рекорд заробітків за один сезон Ліги чемпіонів – попереднє досягнення належало Барселоні

Мюнхенці вже заробили 123 млн євро і встановили новий рекорд заробітків за один сезон в ЛЧ, інформує Kicker. Баварія обійшла Барселону, яка у минулому розіграші отримала понад 117 млн, дійшовши до півфіналу.

ПСЖ – Баварія: вирішальний матч Ліги чемпіонів обслужить арбітр-дебютант єврокубкових фіналів

Внесок за груповий етап: 15,25 млн євро;

Перемоги на груповому етапі: 16,2 млн євро (мюнхенці виграли всі шість матчів, що дало по 2,7 млн);

1/8 фіналу: 9,5 млн;

1/4 фіналу: 10,5 млн;

1/2 фіналу: 12 млн;

Фінал: 15 млн;

Доходи за місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА: 33,24 млн;

Телеправа: 11,5 млн.

Перемога над ПСЖ принесе Баварії ще 4 млн євро, а також шанс отримати додаткові доходи за Суперкубок УЄФА. Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться у неділю, 23 серпня.

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