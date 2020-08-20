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Бавария установила рекорд заработков за один сезон Лиги чемпионов – предыдущее достижение принадлежало Барселоне

20 августа 23:45 - Читати українською
Бавария установила рекорд заработков за один сезон Лиги чемпионов – предыдущее достижение принадлежало Барселоне
Игроки Баварии / Imago Images

Бавария серьезно пополнит клубный бюджет благодаря удачным выступлениям в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

 

Мюнхенцы уже заработали 123 млн евро и установили новый рекорд заработков за один сезон в ЛЧ, информирует Kicker. Бавария обошла Барселону, которая в прошлом розыгрыше получила более 117 млн, дойдя до полуфинала.

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Взнос за групповой этап: 15,25 млн евро;

Победы на групповом этапе: 16,2 млн евро (мюнхенцы выиграли все шесть матчей, что дало по 2,7 млн)

1/8 финала: 9,5 млн;

1/4 финала: 10,5 млн;

1/2 финала: 12 млн;

Финал: 15 млн;

Доходы за место в таблице коэффициентов УЕФА: 33,24 млн;

Телеправа: 11,5 млн.

Победа над ПСЖ принесет Баварии еще 4 млн евро, а также шанс получить дополнительные доходы за Суперкубок УЕФА. Напомним, финал Лиги чемпионов 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа.

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Теги
Барселона Барселона футбольные финансы ПСЖ - Бавария Бавария Бавария Лига чемпионов
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