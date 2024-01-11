Баварія у своєму твіттері повідомляла про підписання Еріка Дайєра із Тоттенхема.

Баварія придумала хитрий контракт для Дайєра – трансфер буде безкоштовним, але є нюанс

Фабріціо Романо зазначає, що англієць став повноцінним гравцем мюнхенців, хоча раніше повідомлялось про перехід на правах оренди.

Нагадаємо, Ерік Дайєр приєднався до Тоттенхема 2014 року, перейшовши зі Спортинга. Загалом за "шпор" захисник зіграв 364 матчі в усіх турнірах. У його активі 13 голів і 12 результативних передач. Також Дайєр провів 49 матчів за збірну Англії, в яких відзначився 3 голами.

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