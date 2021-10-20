Бенфіка у рідних стінах приймала Баварію, тримаючись на другому місці в групі й зберігаючи мінімальний відрив від Барселони. Аби продовжувати конкурентну боротьбу за вихід у плей-офф ЛЧ, португальцям необхідно було чіплятись бодай за нічию – саме тому Жорже Жезуш випустив практично той же склад, що і на переможний поєдинок проти "блаугранас". Єдиним виключенням стала позиція правого вінгера, де вийшов Алмейда. Яремчук почав поєдинок в основі.

Баварія провела відчутну ротацію. Замість травмованого Девіса на лівому фланзі оборони вийшов Ернандес, Зюле змістився в центр захисту, а позицію правого фулбека закрив Павар. Горетцка прихворів, тож пару Кімміху в опорній зоні склад Забітцер. Коман замінив Гнабрі в ролі правого вінгера. Крім того, на лавці не опинилося Юліана Нагельсманна – наставник мюнхенців теж має проблеми зі здоров'ям.

Німецький чемпіон виступав явним фаворитом зустрічі. В першій третині першого тайму гості вирішили довести це на ділі, притиснувши Бенфіку, розкатавши кілька класних атак і створивши два гольових моменти. Так, на 5-й хвилині Сане вирвався віч-на-віч з голкіпером Влаходімосом, вистріливши з лівого краю штрафного в дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! На 10-й же Лєвандовскі потужним ударом головою з кількох метрів замкнув навіс від Комана – Влаходімос парирував!

Втім, після такого потужного початку Баварія збавила оберти. Бенфіка змогла вирівняти гру, але створити щось цікаве біля чужих воріт у стартові півгодини не вдавалося. Нойєр відверто нудьгував, однак на 33-й хвилині йому довелося виручати партнерів – це Нуньєс увійшов на лівий фланг карного майданчика, хитнув Ернандеса й пробив у дальню дев'ятку. Мануель парирував.

Цей епізод розбудив звіра. Вже на 35-й хвилині з-за меж штрафного по м'ячу непогано приклався Коман (Влаходімос спіймав його), а на 38-й Сане виконав ефектний рейд по центру, завершивши його сильним ударом метрів з 25-ти. Сфера пролетіла у сантиметрах від лівої стійки. На 43-й же Баварія забила гол внаслідок прострілу Сане з правого флангу та замикання від Лєвандовскі – втім, Бенфіку врятував VAR. Відеоасистентам здалося, що Роберт відзначився рукою.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло, однак вже через дві хвилини після старту другого тайму мюнхенці могли відкрити рахунок. Гол мав забивати Павар, який після серії рикошетів у воротарському майданчику "орлів" вистрілив метрів з семи. На щастя для Бенфіки, м'яч від коліна Влаходімоса влучив у поперечину. Ще через чотири хвилини Лєвандовскі замкнув передачу від Комана, пробивши з мінімальної відстані у голкіпера, а Мюллер вдало зіграв на добиванні – втім, і тут "орлам" підфартило. Офсайд!

Господарі без відповіді не залишились. На 58-й хвилині Гонсалвеш зайшов на правий край штрафного й вистрілив під поперечку – Нойєр у карколомному стрибку врятував Баварію. Ще за десять хвилини рахунок міг відкрити Яремчук, який втік від Упамекано по правому флангу й з меж карного майданчика пробив у дальній кут, однак м'яч по-зрадницьки пролетів поруч з каркасом!

Важко було назвати матч рівним, але Бенфіка трималася гідно. Тим не менш, різниця в класі дала про себе знати на 70-й хвилині, коли мюнхенці заробили стандарт у метрах 23-х від воріт. Сане взявся його виконувати, завдавши удару під праву штангу – 0:1! Без шансів для Влаходімоса.

Жорже Жезуш одразу ж почав готувати заміни. Перша з них була проведена на 76-й хвилині й стала фатальною для Бенфіки. Евертон вийшов замість Яремчука, а на 80-й він же зрізав простріл Гнабрі у власні ворота – 0:2! Після цього на поле вийшли ще три свіжих футболісти "орлів", однак вони навіть не встигли розбігатись. Вже на 82-й Лєвандовскі забив третій гол у ворота Бенфіки внаслідок флангової передачі від Гнабрі й скидки від Сане – Роберт забивав практично з лінії воріт.

Крапку в зустрічі поставив все той же Сане, який на 85-й хвилині завершив круту комбінацію точним ударом з центру штрафного. 0:4. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.