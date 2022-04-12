Рік тому Челсі надзвичайно впевнено виніс Реал у півфіналі Ліги чемпіонів, а по ходу нинішнього розіграшу турніру лондонці демонстрували більшу системність гри, ніж мадридці. Після розгрому "вершкових" у Класіко навіть букмекери повірили у слабкість іспанців та Карло Анчелотті – коефіцієнти на їхню перемогу в Англії були настільки високими, ніби проти "пенсіонерів" грав ковалівський Колос. Навіть фактор Бензема розглядали, як ваду Реала – мовляв, занадто вже команда від нього залежить.

Можливо, так і є. Можливо, 41% голів "бланкос" за участі Каріма – це дійсно забагато, але після хет-трику француза на Стемфорд Брідж всі ці розмови втрачають сенс. "Королівський клуб" зусиллями Бензема (а також неймовірних Модріча та Вінісіуса) розірвав Челсі на контратаках всього за 50 хвилин, а потім досить спокійно засушив гру. Підопічним Томаса Тухеля ще й пощастило, адже Реал цілком міг забити 4 чи 5 голів.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ

Звісно, на одному генії перемоги не будуються. Підопічні Карло Анчелотті тріумфували завдяки якісній роботі при переміщеннях – вони шикарно змінювали позиції у всіх фазах гри, вириваючись з-під пресингу Челсі й відігруючи середню лінію в дві-три передачі. Крім того, вдало спрацювала ідея Карло прикріпити Вальверде до Аспілікуети – завдяки цьому Реал не дозволяв Челсі перевантажувати зони. При цьому Федеріко ще й блискуче підтримував атаку. Зрештою, величезну роль у перехідних фазах зіграв Модріч.

Мадридці завдяки грамотній позиційній роботі відкривали собі простір – а при грі на ньому Реал перетворюється у найкращу команду планети. Втім, навіть за такого розкладу записувати "вершкових" у фаворити матчу-відповіді зарано, адже не лише завдяки своїм переміщенням "бланкос" рознесли Челсі. Багато що залежало і від рішень Томаса Тухеля.

Німецький коуч останнім часом полюбив експерименти, але успіху вони не приносять. Перехід Лофтуса-Чіка в опорну зону завершився розгромом від Брентфорда в АПЛ, а у поєдинку з Реалом наставник лондонців засунув Аспілікуету на лівий фланг. Вальверде з'їв Сесара, однак головною проблемою став пресинг – при схемі 3-4-3 його починали Хаверц, Вернер і Маунт. Між ними постійно виникали непорозуміння – зокрема, Кай постійно кидав Каземіро, а в центрі часто не помічали зміщення Карвахаля.

Як наслідок, Реал проходив пресинг Челсі й розривав центр без особливої напруги (ті ж зміщення Карвахаля є звичними для поєдинків у Ла Лізі). Втім, у перерві Томас Тухель вдався до змін – команда перейшла на 4-3-3 в позиційній атаці й пресингувала схемою 4-4-2, при якій хтось обо'язково прикривав опорника мадридців. Після цих перестановок Челсі перегорнув гру, завершивши другий тайм з рахунком 12-1 за ударами й точно награвши на другий гол. Якби не фантастична форма Куртуа, він би стався.

Чи означає це, що Челсі все такий же крутий, яким його й описували до першого матчу? Невідомо. Реал після третього гола почав сушити гру й дозволив не так вже й багато моментів (з меж штрафного пройшов тільки один). Лондонці заграли значно сильніше в другому таймі, але готовність дотискати не найбільш потужну оборону "вершкових" залишилась під питанням.

Чи став Челсі кращим за цей тиждень? Розгром досить міцного Саутгемптона з рахунком 6:0 явно натякає, що так – але які висновки можна робити з матчу, в якому команда забиває 4 голи в перші 30 хвилин? Реально відзначити можна хіба що шикарний футбол німецьких форвардів.

Реал нічого нового за тиждень теж не продемонстрував. Підопічні Карло Анчелотті перемогли Хетафе, домінуючи за всіма показниками, однак розгрому не сталося – команда, граючи без Модріча, Крооса та Менді, обмежилась рахунком 2:0. Щоправда, суперник міг розмочити його завдяки кільком швидким контратакам. Після однієї з них Унал навіть влучив у стійку. Втім, у поточному сезоні захист "вершкових" ідеальним ніхто й не називав.

Словом, у мадридській битві за півфінал Ліги чемпіонів інтрига жива. Сьогодні варто очікувати на дуже цікавий матч.

Кадрова ситуація

На жаль, побачити Едена Азара в протистоянні з колишнім клубом вболівальникам не вдасться – бельгієць залишається у лазареті. Крім того, Реалу не допоможуть травмований Йовіч та Іско, у якого фарингіт . Ці втрати не можна назвати серйозними, а от відсутність Мілітао буде відчутною. Бразильський центрбек не зіграє через дискваліфікацію, тож його з великою ймовірністю замінить Начо. Крім того, існують питання щодо готовності Менді – поєдинок з Хетафе той пропускав через невеличке пошкодження.

Челсі продовжує виступи без травмованих Чілвелла та Хадсона-Одоя. Також Томас Тухель не зможе розраховувати на Лукаку – він також загримів у лазарет. Барклі ж просто захворів. Натомість, точно зіграє Аспілікуета – його тест на коронавірус дав негативний результат.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Челсі

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Рюдігер, Аспілікуета – Жоржіньо, Канте, Ковачіч – Маунт, Хаверц, Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Попри винос у першому матчі, букмекери залишають для Челсі такі ж шанси на перемогу, як і для Реала. Зрозуміти їх можна – у Лондоні дуже багато вирішив перший тайм, де "пенсіонери" через невдалу схему начисто провалили пресинг. По перерві ж команда Тухеля перебудувалась і залишила мадридців без простору, завдавши 12 ударів по воротах. Значить, проблема не у формі англійців, а суто в тактичному рішенні на конкретні 45 хвилин.

Ще одним фактором на користь Челсі може виступати підготовка Карло Анчелотті до топ-матчів. Він завжди вигадує якісь цікавинки під такі поєдинки, але їхня ефективність по ходу сезону була вкрай неоднозначною – а в керуванні по ходу гри італієць точно слабший за Томаса Тухеля. Тренер Реала вміло будує стабільні проекти для довгих дистанцій, завдяки чому й тріумфує у Ла Лізі, але у матчах на виліт стає вразливим.

Саме тому можна прогнозувати навіть два голи у ворота "вершкових". Челсі залишається вкрай небезпечним – втім, таким він був і перед першою зустріччю. Результат ми пам'ятаємо. Реал має серйозні проблеми у матчах проти системних суперників, але за увесь сезон мадридці допустили лишень один гучний провал з нулем шансів на перемогу – це сталося в Ель Класіко. Навіть поєдинок у Парижі, попри всю ганебність футболу "бланкос", завершився лишень мінімальною поразкою.

Зустріч на Стемфорд Брідж довела, що не варто недооцінювати здатність Реала вести позиційну гру. Команда шикарно створює простір і демонструє вбивчу ефективність у перехідних фазах та завершенні атаки. Так, існує величезна залежність від Бензема, але у поточному сезоні вона виправдана – а конкретно в грі з Челсі наявність Каріма матиме величезне значення.

Оборона "пенсіонерів" так і не дала йому ради – француз маніпулював нею, витягуючи захисників в глибину, обігруючись з Вінісіусом / Вальверде й вриваючись у звільнену власними ж переміщеннями зону. Крім того, він шикарно тікав від Тьягу Сілви на ривках.

Зрештою, варто не забувати, що Челсі так і не зміг конвертувати свій тиск по перерві у бодай один гол, хоча Реал вимкнувся із контргри. Можливо, це був звичайний нефарт, але глобально Томасу Тухелю не вдалося переграти Карло Анчелотті – німець загасив пожежі з першого тайму, але нових ідей для зламу досить крихкої оборони суперника не вигадав.

З огляду на всі вищезгадані фактори, ми схиляємось до ставки на бойову нічию. Обидві команди достатньо сильні для того, щоб забити по 2 голи один одному. Тим не менш, однозначно бути впевненим у подібному результаті важко, адже дуже багато залежатиме від тренерської дуелі.

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