Баварія – Ліверпуль: передматчева прес-конференція Ніко Ковача

Керманич мюнхенської Баварії Ніко Ковач поспілкувався з пресою перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Завтра на нас дивитиметься увесь світ. Це видатна подія не тільки для гравців і тренерів, але також для уболівальників і преси.

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Якщо ми хочемо вийти до наступного раунду, то повинні завтра перемагати. Нульової нічиєї не буде. Завтра нас очікує підтримка всього стадіону, якої ми не бачили вже впродовж тривалого часу.

Щодо гравців, то Коман готувався з нами весь цей час на тренуваннях і готовий до матчу проти Ліверпуля. Рібері також налаштований демонструвати свій найкращий футбол у такому великому матчі. Алаба буде готовим до завтрашньої гри і фізично, і психологічно. Він тренувався так, як ми й хотіли", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Відзначимо, що поєдинок Баварія – Ліверпуль відбудеться у середу, 13 березня. Початок матчу о 22:00.

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