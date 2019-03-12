Бавария – Ливерпуль: предматчевая пресс-конференция Нико Ковача

Наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач пообщался с прессой перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

"Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы.

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Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Завтра нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже на протяжении длительного времени.

Что касается игроков, то Коман готовился с нами все это время на тренировках и готов к матчу против Ливерпуля. Рибери также настроен показывать свой лучший футбол в таком большом матче. Алаба будет готов к завтрашней игре и физически, и психологически. Он тренировался так, как мы и хотели", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Отметим, что поединок Бавария – Ливерпуль состоится в среду, 13 марта. Начало матча в 22:00.

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