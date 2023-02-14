"Майже всі мої гравці звикли до таких зустрічей. У нас якісний суперник. В таких матчах вони мають підняти свій рівень. Результат? 50/50. Якщо проаналізувати всі матчі, то можна сказати так, але це матч Ліги чемпіонів. Баварії було непросто після чемпіонату світу. Відтоді вони показали себе добре, а ми – ні. Але у ПСЖ більш повний склад, ніж у попередніх матчах. Ми працювали над сильними і слабкими сторонами Баварії. Це команда зі слабкими сторонами. Нагельсманн – молодий тренер, у якого вже є певний досвід. Він дуже сучасний наставник.

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Кіліан Мбаппе почав тренуватися індивідуально в неділю, а в понеділок з командою. Я не думав, що він буде доступний для гри, але після обговорювання з лікарем ми ухвалили рішення, що він може тренуватися повноцінно. Його повернення є позитивним для нашої команди", – розповів Крістоф Гальтьє на прес-конференції.

Нагадаємо, що перший матч ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії відбудеться на Парк де Пренс 14 лютого о 22.00 за київським часом.

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