ПСЖ оголосив заявку на перший матч ЛЧ проти Баварії – дивовижне зцілення Мбаппе, камбек Мессі та Верратті
Головні зірки ПСЖ встигли відновитися до першого матчу проти Баварії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Французький гранд офіційно оголосив заявку з 22 гравців, серед яких двоє воротарів.
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Виправдались оптимістичні прогнози щодо Мессі, Верратті і Мбаппе. Перші двоє пропускали матч чемпіонату проти Монако (1:3), але їхні травми відразу виглядали несерйозними. Повернення Мбаппе вийшло дещо несподіваним. Нападник нібито мав відновлюватися ще щонайменше тиждень, однак раптово повернувся до тренувань і готовий грати.
Додамо, що ПСЖ прийматиме Баварію вже завтра (14 лютого), початок о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Мюнхені відбудеться 8 березня.
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