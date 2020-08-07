Баварія – Челсі: Нойєр зробив амбітну заяву щодо перспектив у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, перший поєдинок у Лондоні Баварія виграла з рахунком 3:0. Таким чином, навіть поразка з різницею у два м'ячі виведе мюнхенців далі.

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"Перерва у нас вийшла короткою, після чого ми знову приступили до роботи. Тому ми в хорошій формі. Зараз я відчуваю, що ми в порядку і готові до завтрашнього матчу. У Баварії відмінна команда, ми голодні та амбітні, а це дуже важливо для команди, яка виступає в Лізі чемпіонів. Ми виграли Бундеслігу і Кубок Німеччини, а тепер маємо намір досягти наступної мети.

Матчі плей-офф схожі на фінал, багато що залежить від форми в конкретний день. У турнірі чимало команд приблизно одного рівня з нами, і ми знаємо, хто нам може дістатися. Розуміємо, що за будь-яку помилку може настати покарання", – цитує Нойєра офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Челсі стартує 8 серпня о 22:00 за Києвом. Якщо мюнхенці не втратять колосальну перевагу, то зіграють у чвертьфіналі з переможцем дуелі Барселона – Наполі (перший матч завершився 1:1).

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