Баварія – Челсі: захисник лондонців анонсував непросту гру в матчі Ліги чемпіонів

Оборонець лондонського Челсі Антоніо Рюдігер описав свої очікування від матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів.

"Ми в такому положенні, що нам нічого втрачати. На нас не тисне відповідальність, і це може зіграти нам на руку. Треба просто вийти на поле і відстояти свою честь.

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Думаю, це нормально, що люди нас критикують за велику кількість м'ячів, пропущених в першому матчі. Такі речі треба аналізувати, працювати над ними і ставати сильнішими.

Баварія – сильна команда, ми все це знаємо. Зустріч буде важкою, але треба вийти на поле і зіграти так, щоб не було соромно", – цитує Рюдігера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія – Челсі відбудеться сьогодні, 8 серпня, початок – о 22:00. У Лондоні мюнхенці розгромили суперника з рахунком 3:0.

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