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Бавария – Челси: защитник лондонцев анонсировал непростую игру в матче Лиги чемпионов

13:40 - Читати українською
Бавария – Челси: защитник лондонцев анонсировал непростую игру в матче Лиги чемпионов
Антонио Рюдигер / Фото из открытых источников

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер описал свои ожидания от матча против Баварии в Лиге чемпионов.

 

"Мы в том положении, когда нам нечего терять. На нас не давит ответственность, и это может сыграть нам в плюс. Надо просто выйти на поле и постоять за свою честь.

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Думаю, это нормально, что люди нас критикуют за обилие мячей, пропущенных в первом матче. Такие вещи надо анализировать, работать над ними и становиться сильнее.

Бавария – сильная команда, мы все это знаем. Встреча будет тяжелой, но надо выйти на газон, постоять за себя и сыграть так, чтобы не было стыдно", – цитирует Рюдигера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Челси состоится сегодня, 8 августа, начало – в 22:00. В Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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