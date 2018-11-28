Баварія – Бенфіка – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія у рідних стінах не залишила шансів Бенфіці. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5 тур, група E

Баварія – Бенфіка – 5:1

Голи: Роббен, 13, 30, Левандовскі, 36, 51, Рібері, 76 – Фернандеш, 46

Підопічним Ковача вдалось забити швидкий гол. На 13-й Роббен у фірмовому стилі накрутив декількох захисників, змістився ближче до центру та невідпорно пробив. Той же Арьєн Роббен у абсолютно ідентичному стилі зі зміщенням з флангу в центр оформив дубль у зустрічі.

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На 36-й хвилині матчу після розіграшу стандарту Левандовскі виграв верхову боротьбу і продовжив розгром португальців. Бенфіці вдалось відігратись відразу по перерві. Відзначився Фернандеш, який тільки-но з'явився на полі, замінивши Піцці. Однак вже на 51-й хвилині Левандовскі знову виграв верхову боротьбу після кутового і оформив дубль.

Довершив розгром Бенфіки Франк Рібері, який забив на 76-й хвилині після асисту з флангу Алаби. В підсумку 5:1 перемога Баварії, абсолютно без шансів для Бенфіки. Після 5 турів Баварія з 13-ма очками очолює квартет Е, натомість Бенфіка з 5-ма пунктами посідає 3 місце та продовжить боротьбу у лізі Європи.