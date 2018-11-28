Бавария – Бенфтка –5:1 – видео голов и обзор матча

Бавария в родных стенах не оставила шансов Бенфике. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур, группа E

Бавария – Бенфика – 5:1

Голы: Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76 – Фернандес, 46

Подопечным Ковача удалось забить быстрый гол. На 13-й Роббен в фирменном стиле накрутил нескольких защитников, сместился ближе к центру и пробил. Тот же Арьен Роббен в абсолютно идентичном стиле со смещением с фланга в центр оформил дубль во встрече.

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На 36-й минуте матча после розыгрыша стандарта Левандовски выиграл верховую борьбу и продолжил разгром португальцев. Бенфике удалось отыграться сразу после перерыва. Отличился Фернандес, который только появился на поле, заменив Пицци. Однако уже на 51-й минуте Левандовски снова выиграл верховую борьбу после углового и оформил дубль.

Довершил разгром Бенфики Франк Рибери, который забил на 76-й минуте после ассист с фланга Алабамы. В итоге 5:1 победа Баварии, абсолютно без шансов для Бенфики. После 5 туров Бавария с 13-ю очками возглавляет квартет Е, Бенфика с 5-ю пунктами занимает 3 место и продолжит борьбу в лиге Европы.