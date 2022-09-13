Баварія – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:46 - Читать на русском
Баварія в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Баварією та Барселоною пройде у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на MEGOGO.
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Стартові склади
Баварія:
Барселона:
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