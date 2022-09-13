"Останні 10 днів Мане жартома просить, щоб я був обережний і випадково не давав м'яч Левандовскі. Ми повинні зіграти свій звичний матч і не надто зациклюватися на Леві. Так, наш зв'язок на полі розвивався роками. Але зараз у нас багато гнучких гравців в атаці, і ми не маємо такого фіксованого нападника. Суперники не знають, хто наш фіксований нападник. Ми маємо змусити їх працювати.

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Є ігри, які привертають більше уваги, наприклад, Ліга чемпіонів на Сан-Сіро або проти Барселони. Це додаткова мотивація. Нападники можуть пробігти зайвий метр, чого зазвичай не роблять у Бундеслізі. Коли зустрічаються найкращі європейські команди, всі дуже мотивовані. Звичайно, ми знаємо, що Барселона чудово розпочала сезон. Вони вже забили багато голів. Вони мені подобаються. Потрібно показати наш максимум, щоб виграти матч", – цитує Мюллєра Marca.

Нагадаємо, матч Баварія – Барселона розпочнеться сьогодні о 22:00. Рік тому команди також зустрічались на груповій стадії ЛЧ – мюнхенці двічі били кризових "кулес" з рахунком 3:0.

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