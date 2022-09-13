Бавария в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между Баварией и Барселоной пройдёт в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на MEGOGO.

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Стартовые составы

Бавария:

Барселона: