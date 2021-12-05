Програний поєдинок 16-го туру Прімери проти Бетіса (0:1) став для "блаугранас" тривожним сигналом.

Дебютна поразка Хаві на посту наставника каталонців спровокувала антирекорд. Команда набрала 23 очки після 16 турів (є матч у запасі), що є найгіршим показником за цей період із сезону 2002/03, повідомляє Mundo Deportivo.

Тоді Барселона під керівництвом Луї ван Гала мала у своєму активі за аналогічний проміжок змагань лише 22 залікові бали. Пізніше нідерландського фахівця на тренерському містку замінив Радомір Антіч, а команда в останній момент застрибнула у єврокубки, фінішувавши аж шостою.

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Зараз "блаугранас" відстають від лідера Реала на 16 очок, а від Реал Сосьєдада, що йде четвертим і перебуває у зоні ЛЧ, – на 6 залікових балів.

Барселона зазнала першої поразки під керівництвом Хаві – Бетіс покарав каталонців за катастрофічну реалізацію