Проигранный поединок 16-го тура Примеры против Бетиса (0:1) стал для "блаугранас" тревожным сигналом.

Дебютное поражение Хави на посту наставника каталонцев спровоцировало антирекорд. Команда набрала 23 очка после 16 туров (есть матч в запасе), что является худшим показателем за этот период из сезона 2002/03, сообщает Mundo Deportivo .

Тогда Барселона под руководством Луи ван Гала имела в своем активе за аналогичный промежуток соревнований всего 22 зачетных балла. Позже нидерландского специалиста на тренерском мостике заменил Радомир Антич, а команда в последний момент запрыгнула в еврокубки, финишировав шестой.

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Сейчас "блаугранас" отстают от лидера Реала на 16 очков, а от идущего четвертым и находящегося в зоне ЛЧ Реал Сосьедада – на 6 зачетных баллов.