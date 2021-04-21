Барселона не підтримала Манчестер Сіті у виході з Суперліги – Челсі зайняв нейтральну позицію
Стали відомі перші результати термінової наради клубів Європейської Суперліги.
Барселона та Атлетіко на зборах клубів Суперліги підтвердили свою подальшу участь у проекті, повідомляє COPE.
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Натомість Манчестер Сіті заявив, що не хоче більше бути причетним до цього турніру. На таку ж заяву очікували і від Челсі, але лондонці не поспішають "рубати кінці", хоча і висловили свої сумніви щодо майбутнього Європейської Суперліги.
Нагадаємо, після повідомлень у ЗМІ про масовий вихід клубів-засновників з проекту, Суперліга скликала термінові збори для вирішення ситуації.
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