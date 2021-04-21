Барселона та Атлетіко на зборах клубів Суперліги підтвердили свою подальшу участь у проекті, повідомляє COPE.

Суперліга зазнала краху: усі 12 клубів ініціювали термінові збори для розформування турніру

Натомість Манчестер Сіті заявив, що не хоче більше бути причетним до цього турніру. На таку ж заяву очікували і від Челсі, але лондонці не поспішають "рубати кінці", хоча і висловили свої сумніви щодо майбутнього Європейської Суперліги.

Нагадаємо, після повідомлень у ЗМІ про масовий вихід клубів-засновників з проекту, Суперліга скликала термінові збори для вирішення ситуації.

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