Барселона и Атлетико на собрании клубов Суперлиги подтвердили свое дальнейшее участие в проекте, сообщает COPE.

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Зато Манчестер Сити заявил, что не хочет больше быть причастным к этому турниру. На такое же заявление ожидали и от Челси, но лондонцы не спешат "рубить концы", хотя и выразили свои сомнения относительно будущего Европейской Суперлиги.

Напомним, после сообщений в СМИ о массовом выходе клубов-основателей из проекта, Суперлига созвала срочное собрание для решения ситуации.

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