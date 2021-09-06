Головний тренер Барселони Рональд Куман зможе розраховувати на Серхіо Агуеро та Усмана Дембеле лише у листопаді.

Наразі нападники продовжують реабілітацію після травм, і Барселона не схильна форсувати їхнє повернення на футбольне поле.

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За інформацією AS, ситуація Серхіо Агуеро більш позитивна. Він повинен остаточно відновитися наприкінці жовтня. Натомість Усман Дембеле покине клубний лазарет слідом за аргентинцем – на початку листопада.

Очікується, що до заявки Барселони обидва форварди повернуться практично одночасно. Щонайраніше це може статися в домашньому матчі проти Алавеса (30 жовтня), але значно реальніший орієнтир – київський поєдинок ЛЧ проти Динамо, який запланований на 2 листопада.

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