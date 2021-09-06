Главный тренер Барселоны Рональд Куман сможет рассчитывать на Серхио Агуэро и Усмана Дембеле только в ноябре.

В данный момент нападающие продолжают реабилитацию после травм, и Барселона не склонна форсировать их возвращение на футбольное поле.

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По информации AS, ситуация Серхио Агуэро более положительная. Он должен окончательно восстановиться в конце октября. Усман Дембеле покинет клубный лазарет вслед за аргентинцем – вначале ноября.

Ожидается, что в заявку Барселоны оба форварда вернутся практически одновременно. Самое раннее это может произойти в домашнем матче против Алавеса (30 октября), но значительно более реальный ориентир – киевский поединок ЛЧ против Динамо, который запланирован на 2 ноября.

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