Барселона здобула вольову перемогу над Алавесом у скандальному матчі

У 21 турі чемпіонату Іспанії Барселона на "Камп Ноу" перемогла Алавес з рахунком 2:1.

Барселона розпочала матч активніше, однак раз за разом наражалась на контрвипади Алавеса. Гості вибачили каталонців кілька разів, коли Ібаі Гомес приймав неправильні рішення на завершальній фазі атак. Однак коли сам на сам з голкіпером вийшов Джон Гвідетті, Барсу вже нічого не врятувало. Швед пробив у ближній кут та відкрив рахунок у матчі.

По перерві Барса почала серйозно тиснути на ворота суперників, однак щільна оборона Алавеса давала свої плоди. Принаймні, до 72-й, коли з гострого кута паритет у матчі відновив Луїс Суарес. А вже ближче до фінального свистка Ліонель Мессі чудовим ударом зі штрафного вивів "синьо-гранатових" вперед.

Барселона продовжує очолювати турнірну таблицю з 57 очками. Алавес посідає 17-е місце, 19 пунктів.

Колючий Алавес та дві грубі помилки арбітра

Алавес у першому таймі відіграв зразково. Оборона діяла безпомилково, а у одиночних моментах, коли все ж таки доходило до ударів, виручав не так голкіпер, як удача. Каталонці повинні були пропускати, коли Ернан Перес вибіг у контратаку з Ібаі Гомесом. На щастя для господарів "Камп Ноу", Андре тер Штеген на мить випередив суперника та вибив м'яч. Здавалось, другого такого шансу захист Барси вже не подарує, але Алавес знайшов можливість. Тепер вже Джон Гвідетті вибіг сам на сам з голкіпером та послизнувся. М'яч замість дальнього кута полетів у ближній, але такий конфуз ще більше спантеличив німецього стража воріт, і все завершилось голом.

Після перерви Алавес ще більше відійшов до свого штрафного майданчика, але гості все одно мали свою нагоду подвоїти рахунок. Тоді перед власними воротами м'яч на кутовий вибив Жерар Піке. Так чи інакше, подібна активність суперника лише розізлила Барсу. І якщо свої виходи віч-на-віч Суарес та Паулінью спочатку не реалізували, то після навісу Андреса Іньєсти той же уругваєць вклав в удар всю силу. Рахунок було зрівняно, і Барса мала 20 хвилин, щоб вирвати перемогу.

Після цього у матчі трапився перший скандальний епізод: Пако Алькасер завалився на поле після фолу суперника, і арбітр призначив штрафний удар. Все б нічого, але на повторі чітко видно, що Пако у момент пасу Суареса перебував у офсайді. Саме цей штрафний удар реалізував Мессі. Так був забитий переможний гол у матчі.

Вже наприкінці матчу Алавес намагався провести щось схоже на фінальний штурм. Справа дійшла до удару, і м'яч на шляху до воріт зупинив Самюель Умтіті... рукою. Гості почали апелювати до суддів, однак марно.

Магія Мессі та провальні фланги

У першому таймі особливо помітно було настрій Мессі, який не відчував особливої користі від обіграшу з Суаресом та Коутінью. Найчастіше комбінації проходили після пасування з Іньєстою. В інших випадках нічого не виходило. Найбільше була помітна пасивність флангових захисників. Нелсон Семеду взагалі забув, що потрібно перебігати центр поля, а Люка Дінь просто не встигав за передачами.

Дуже показовий момент трапився у середині першого тайму: Ліонель прийняв м'яч на правому фланзі, але побачив, що Семеду навіть не поспішає забігати. Тоді аргентинець зупинився та почав просто кричати на Нелсона, щоб той здійснив рейд по флангу. Семеду виконав прохання-наказ Мессі та отримав пас, однак атаку, звісно, розвинути вже не вдалось. І так майже щоразу: атака Барси отримувала підтримку флангів вже тоді, коли Алавес майже всім складом "засів" біля свого штрафного майданчика.

Натомість Мессі намагався сам створити щось цікаве попереду. Якщо поблизу не було Іньєсти або Суареса, Лео просто йшов проти всіх. Однак десь на четвертому супернику він втрачав м'яч. До слова, до гола зі штрафного Ліонель міг зрівняти рахунок ще у першому таймі. Тоді лідер "синьо-гранатових" наважився на удар (також зі штрафного) з метрів 35-ти – м'яч по-зрадницьки облизав стійку.

Додамо, що Семеду та Дінь пішли з поля на початку другого тайму. Тоді Вальверде подвійною заміною випустив на поле Серхі Роберто та Жорді Альбу.

Провальний дебют Коутінью

Філіппе Коутінью провів свій перший матч у чемпіонаті Іспанії (до цього за Барселону він лише виходив на заміну в Кубку Іспанії). Вийшовши у стартовому складі, бразилець серйозно розчарував. Ернесто Вальверде забрав новачка з поля на 66-й хвилині та випустив Пако Алькасера. Саме після цієї заміни каталонці змогли забити голи.

Філіппе випадав з гри Барси. Принаймні, більшість комбінацій йшли через тріо Мессі-Іньєста-Суарес. Коли Коутінью отримував м'яч, то просто не мав підтримки на полі. А на індивідуальних "скілах" не міг щось створити самотужки.

Цьому є хоча б одне логічне виправдання: Коутінью майже весь матч провів на правому фланзі атаки. Бразилець лише деколи ситуативно опинявся у центрі поля. Саме тоді від нього було більше користі. Наприклад, Мессі грав дуже глибоко, а над ним на вістрі атаки була пара Суарес-Коутінью. У таких епізодах півзахисник виглядав трохи краще. Ще одне виправдання для Коутінью – пасивний Семеду на правому фланзі. Нелсон дуже рідко підключався до атак Барси, саме через це Коутінью часто опинявся в оточенні кількох суперників без підтримки.

Не можна сказати, що Коутінью зіграв зовсім погано: він часто пропонував себе Мессі та Іньєсті, класно грав на підбираннях та сам створив для себе чудовий шанс, після чого удар заблокував захисник. Однак загалом поки що Коутінью – немов чужорідне тіло у грі Барси. Філіппе отримав найнижчу оцінку за матч зі всіх футболістів на полі (6,2, за версією WhoScored). До слова, навіть три гравці Барси, які вийшли на заміну, мають більше.

Ліонель Мессі – найкращий гравець матчу

Переможний гол та найбільше корисних дій на полі. WhoScored оцінив гру Лео у 9,2 бала – найвища оцінка у зустрічі. Аргентинець весь матч вів гру Барси. Майже всі небезпечні моменти або починались, або закінчувались Мессі. Можливо, у складі команди Вальверде це був єдиний футболіст, який міг "зробити різницю".

Цікаві факти:

– Барселона повторила клубний рекорд, встановлений у сезоні 2009/10. Після 21 туру Прімери каталонці досі не знають смаку поразки;

– Барселона здобула вже 12 очок у цьому сезоні в матчах, по ходу яких поступалась в рахунку. Кращого показника немає у жодної команди Прімери 2017/18;

– Мессі зіграв 200-й матч на "Камп Ноу" в рамках чемпіонату Іспанії;

– Мессі забив 21 гол зі штрафного у Прімері. З сезону 2003/04 ніхто це не робив частіше;

– Іньєста став першим футболістом в історії чемпіонату Іспанії, який віддав принаймні 1 асист у 15 сезонах Прімери;

– Суарес став першим футболістом у цьому сезоні, який зміг забити у 8-и матчах чемпіонату поспіль (мова йде лише про топ-5 ліг);

– Гвідетті забив свій 3-й гол Барселоні в рамках чемпіонату Іспанії. Джон нікому в Прімері не забивав частіше;

Іспанія. Прімера, 21 тур

Барселона – Алавес – 2:1

Голи: Гвідетті, 23 – Суарес, 72, Мессі, 84