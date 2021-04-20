Президент Барселони Жоан Лапорта найближчим часом зустрінеться з головним тренером клубу Рональдом Куманом та гравцями, щоб пояснити рішення про вступ у Суперлігу, повідомляє TV3.

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Ба більше, "блаугранас", виявляється, одразу підписали контракт з умовою, що зможуть покинути організацію "безболісно" – без жодних штрафів. Але все мають вирішити сосіос, заявив Лапорта: "Барселона не приєднається до Суперліги, поки наші сосіос не проголосують за неї. Це їхній клуб, тому це буде їхнє рішення".

Зауважимо, раніше авторитетні ЗМІ заявили, що кілька клубів-засновників Суперліги вирішили покинути новостворений турнір.

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