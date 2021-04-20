Президент Барселоны Жоан Лапорта в ближайшее время встретится с главным тренером клуба Рональдом Куманом и игроками, чтобы объяснить решение о вступлении в Суперлигу, сообщает TV3.

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Более того, "блаугранас", оказывается, сразу подписали контракт с условием, что смогут покинуть организацию "безболезненно" – без всяких штрафов. Но все должны решить сосьос, заявил Лапорта: "Барселона не присоединится к Суперлиге, пока наши сосьос не проголосуют за нее. Это их клуб, поэтому это будет их решение".

Отметим, ранее авторитетные СМИ заявили, что несколько клубов-основателей Суперлиги решили покинуть турнир.

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