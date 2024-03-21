Жіноча ЛЧ, 1/4 фіналу. Перші матчі

Бранн – Барселона – 1:2

Голи: Квамме, 39 – Хансен, 9, Параллуело, 72

Гекен – ПСЖ – 1:2

Голи: Кафаджі, 42 - Гаетіно, 23, Чавінга, 74

На 42-й хвилині Кафаджі не зуміла реалізувати пенальті (воротар)

Чинний клубний чемпіон Європи Барселона зробила перший крок на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – жіноча команда "блаугранас" перемогла норвезький Бранн, завдавши по воротах суперника 32 (!) удари. Однією з найкращих футболісток зустрічі було визнано воротарку господарів Мікалсен. У паралельній зустрічі ПСЖ із таким самим рахунком, але без такої самої переваги здолав шведський Гекен. Парижани забили по м'ячу в кожному з таймів і підготували ґрунт для комфортного матчу-відповіді на своєму полі.

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Крім переваги в один м'яч футболістки ПСЖ знають: у другій грі Гекен не зможе розраховувати на дискваліфіковану атакувальну півзахисницю Анну Анвегард – вона заробила дивне "зайве" попередження. "Я сказала судді, що навіть не чіпала суперницю. Я нічого не відчула, але арбітриня була рішучою і просто посміялася з мене", – цитує Анвегард Expressen.

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