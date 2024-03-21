Женская ЛЧ, 1/4 финала. Первые матчи

Бранн – Барселона – 1:2

Голы: Квамме, 39 – Хансен, 9, Параллуэло, 72

Хекен – ПСЖ – 1:2

Голы: Кафаджи, 42 – Гаэтино, 23, Чавинга, 74

На 42-й минуте Кафаджи не сумела реализовать пенальти (вратарь)

Действующий клубный чемпион Европы Барселона сделала первый шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов – женская команда "блаугранас" победила норвежский Бранн, нанеся по воротам соперника 32 (!) удара. Одной из лучших футболисток встречи была признана вратарь хозяев Микалсен. В параллельной встрече ПСЖ с таким же счётом, но без такого же преимущества одолел шведский Хекен. Парижане забили по мячу в каждом из таймов и подготовили почву для комфортной ответной встречи на своём поле.

Арсенал покупал гетры у Челси перед топ-матчем женской АПЛ – начало игры пришлось отложить

Помимо преимущества в один мяч футболистки ПСЖ знают: во второй игре Хекен не сможет рассчитывать на дисквалифицированную атакующую полузащитницу Анну Анвегард – она заработала странное "лишнее" предупреждение. "Я сказала судье, что даже не трогала соперницу. Я ничего не почувствовала, но арбитр была решительной и просто посмеялась надо мной", – цитирует Анвегард Expressen.

"Яке підкурити?! Я зараз поліцію викличу!": Лобода – про українців у Німеччині, каву з Коломойським і футболку Циганкова