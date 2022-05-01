Жіноча Ліга чемпіонів, півфінали, матчі-відповіді

Вольфсбург – Барселона – 2:0 (перший матч – 1:5)

Голи: Вассмут, 47, Рурд, 59

ПСЖ – Ліон – 1:2 (2:3)

Голи: Катото, 62 – Хегерберг, 14, Ренар, 83

Вольфсбург після гостьового фіаско мав сподіватися лише на диво. Його не сталося, але "вовчиці" гідно виступили вдома і обірвали божевільну переможну серію Барселони. Востаннє каталонки програвали у офіційному матчі ще 1 червня минулого року – від Атлетіко в чемпіонаті. Після цього було 45 перемог поспіль!

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У французькому півфіналі було дещо напруженіше. Ліон обіграв ПСЖ вдома, але в матчі-відповіді інтрига трималася до останніх 10 хвилин. Її обірвала захисниця Венді Ренар, яку називають "ван Дейком жіночого футболу".

У фіналі 22 травня зійдуться Барселона та Ліон, які вигравали два попередні розіграші ЛЧ. Рік тому "кулес" не залишили мокрого місця від Челсі (4:0).

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