Женская Лига чемпионов, полуфиналы, ответные матчи

Вольфсбург – Барселона – 2:0 (первый матч – 1:5)

Голы: Вассмут, 47, Рурд, 59

ПСЖ – Лион – 1:2 (2:3)

Голы: Катото, 62 – Хегерберг, 14, Ренар, 83

Вольфсбург после гостевого фиаско должен был надеяться только на чудо. Оно не случилось, но "волчицы" достойно выступили дома и оборвали безумную победную серию Барселоны. Последний раз каталонки проигрывали в официальном матче еще 1 июня прошлого года – Атлетико в чемпионате. После этого последовало 45 побед подряд!

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Во французском полуфинале было несколько напряженнее. Лион обыграл ПСЖ дома, но в ответном матче интрига держалась до последних 10 минут. Ее оборвала защитница Венди Ренар, которую называют "ван Дейком женского футбола".

В финале 22 мая сойдутся Барселона и Лион, которые выигрывали два предыдущих розыгрыша ЛЧ. Год назад "кулес" не оставили мокрого места от Челси (4:0).

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