Барселона – Борусія Д: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Борусія Д розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Лангле, Умтіті, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Дембеле

Запасні: Нето, Тодібо, Артур, Ваге, Грізманн, Відаль, Фаті

Борусія Д: Бюркі – Піщек, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вайгль, Вітсель – Хакімі, Брандт, Шульц – Ройс

Запасні: Хітц, Загаду, Санчо, Дауд, Гьотце, Азар, Шмельцер

