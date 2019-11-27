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Барселона – Борусія Д: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

20:50 605 Читать на русском
Барселона – Борусія Д: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Барселона – Борусія Д: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Барселона в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає дортмундську Борусію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Борусія Д розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Лангле, Умтіті, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Дембеле

Запасні: Нето, Тодібо, Артур, Ваге, Грізманн, Відаль, Фаті

Борусія Д: Бюркі – Піщек, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вайгль, Вітсель – Хакімі, Брандт, Шульц – Ройс

Запасні: Хітц, Загаду, Санчо, Дауд, Гьотце, Азар, Шмельцер

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