Барселона – Борусія Д: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Барселона в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає дортмундську Борусію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Борусія Д розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Роберто, Лангле, Умтіті, Фірпо – Ракітіч, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Дембеле
Запасні: Нето, Тодібо, Артур, Ваге, Грізманн, Відаль, Фаті
Борусія Д: Бюркі – Піщек, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вайгль, Вітсель – Хакімі, Брандт, Шульц – Ройс
Запасні: Хітц, Загаду, Санчо, Дауд, Гьотце, Азар, Шмельцер
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