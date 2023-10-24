Новим головним тренером Шахтаря став Маріно Пушіч, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар заплатить компенсацію за свого нового тренера

52-річний боснійський фахівець підписав з донеччанами контракт до завершення сезону-2025/26.

Нагадаємо, Пушіч тренерську кар'єру розпочав у футзалі. Далі працював наставником в академії Вітесса (2010-2013), асистентом головного тренера у Бреді (2013-2014), Інтері (Азербайджан, 2015), Твенте (2015–2018).

У 2018-2019 роках став головним у Твенте (це був його єдиний досвід самостійної роботи), а згодом повернувся на роль асистента – допомагав Арне Слоту спочатку в АЗ, а потім у Фейєнорді.

Нагадаємо, після відставки Патріка ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря був Даріо Срна.

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