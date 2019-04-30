Барселона – Ліверпуль: передматчева прес-конференція Юргена Клоппа

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп відповів на запитання представників медіа перед першим матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони.

"Я футбольний уболівальник, тому як я можу погано думати про цей стадіон? Ми хочемо показати тут свою найкращу гру. Що сильнішими ми будемо, то емоційнішою буде атмосфера. Подивимося, для кого це буде більшою перевагою.

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Справа не лише в Мессі. Там уся команда складена з гравців найвищого рівня. Барса вже стала чемпіоном. Мессі перед початком сезону сказав, що хоче знову виграти нарешті Лігу чемпіонів, і це звучить як погроза! Але ми теж хочемо вийти до фіналу.

Я б сказав, що Мессі – найкращий із футболістів, кого я бачив. Я тренував багатьох сильних футболістів. Мій батько завжди казав, що найкращий – це Пеле, але я був занадто юним, щоб бачити, як він грає.

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Нічия буде завтра не найгіршим із результатів. Чимало команд приїжджали сюди, будували план гру й отримували потім по голові. Ми дивилися минулих вихідних матч із Реал Сосьєдадом, який непогано зіграв. Добре зіграв потім і Леванте, та Барселона виграла.

Було б чудово виграти титул в Англії і ЛЧ. Краще за це може бути лише, якщо ти вже став чемпіоном. Нам до вподоби наша ситуація. Хлопці попіклувались, аби вона була такою, тому ми тут. Та буде величезною помилкою грати з Барселоною і на 15 % думати про матч із Ньюкаслом. Гідний результат тут надасть нам хороші шанси вдома", – наводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч ЛЧ між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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