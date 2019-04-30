Барселона – Ліверпуль: передматчева прес-конференція Ернесто Вальверде

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від першого півфінального матчу Ліги чемпіонів із англійським Ліверпулем.

"Ми налаштовані на перемогу, але прекрасно усвідомлюємо, наскільки важливо буде не дати забити супернику. Ми повинні провести два матчі. Вони використовують чужі помилки та можуть задавити суперника за 15 хвилин. Потрібно їх зупинити.

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Я надав Мессі відпочинок у минулому матчі. У нас було три гри в чемпіонаті за сім днів плюс матч із Манчестер Юнайтед до цього. Думаю, я знайшов правильний баланс. Наша перевага в тому, що ми вже виграли чемпіонат, але я не думаю, що втома є проблемою на цьому етапі сезону.

Ліверпуль із минулого сезону практично не змінився. У команді новий воротар і Набі Кейта, але загалом це та ж команда, що минулоріч. Не думаю, що поразка у фіналі ЛЧ її якось змінила. Ліверпуль – потужна команда, яка чинить великий тиск на суперника та грає у високому темпі. Обіграти такого суперника буде важко. У цьому сезоні Ліверпуль програв усього одну зустріч у чемпіонаті, що підкреслює його силу.

Стартові 15-хвилинки кожного тайму будуть дуже важливі. Саме в ці відрізки Ліверпуль намагається тебе задавити та кидає всі сили в атаку. Трійка форвардів Ліверпуля грає у неймовірному темпі, але важливо, як вони отримують м'яч. Ми повинні виграти боротьбу в півзахисті, щоб м'яч до них не доходив.

Чи є ми в цей момент двома командами, які набрали найкращий хід у Європі? Не знаю, зате знаю, що обидві команди грають у півфіналі Ліги чемпіонів. Швидкість, із якою грає Ліверпуль, приголомшлива. Клопп насаджував такий футбол, коли ще був у Борусії. Такій грі притаманна висока інтенсивність, швидкість, і в них чудовий напад.

Тим, хто думає, що це найважливіша гра в моїй кар'єрі, хочу сказати, що коли ти граєш у матчі, три очки в якому рятують тебе від вильоту, то це теж доволі напружена ситуація. Мені подобається збивати із ситуації зайвий драматизм, коли це можливо", – наводить слова Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший матч 1/2 фіналу ЛЧ між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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