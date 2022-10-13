Інтер ледь не створив сенсацію на Камп Ноу – команда Сімоне Індзагі була близькою до другої перемоги над Барселоною. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Центральний матч середи в Лізі чемпіонів не розчарував – команди подарували Камп Ноу гольову феєрію. Це стало можливим завдяки тому, що після перерви Інтер вирішив не відсиджуватися в обороні, а грати у футбол. І давав грати супернику.

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У першому таймі "нерадзуррі" здебільшого лише оборонялися. До перерви Барселона завдала по гостьових воротах 15 ударів – такої кількості за перший тайм гравці міланської команди не отримували з 2018 року, коли стільки ж ударів по їхніх воротах завдала Аталанта. Навіть дивно, що у цьому відрізку Інтер пропустив лише одного разу – від Усмана Дембеле.

А ось після перерви гості осміліли, і не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед – завдяки точним ударам Ніколо Барелли та Лаутаро Мартінеса. Пізніше до них приєднався ще Робін Госенс.

На жаль для міланців, наприкінці зустрічі прокинувся Роберт Лєвандовскі, який оформив дубль і не дозволив Інтеру відвезти до Мілана нічию.

Це був той випадок, коли шкодуєш про те, що матчі тривають лише 90 хвилин.