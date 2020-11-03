"Мессі багато в чому нам допомагає. Він дає нам поради. Лео повинен вирішити, у що вірить, ми не беремо участі. Я буду в нього вчитися. Моя найкраща позиція? Мені добре грати на різних позиціях, допомагати там, де це можливо. Найбільш комфортно мені виступати на позиції півзахисника.

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На багатьох тренуваннях я працюю над фізикою, тому що коли ти граєш на фланзі, потрібно добре допомагати нападнику. Спілкування з Мессі? Я не веду ніякої неприродної розмови з Мессі. Це нормальна справа, коли я розмовляю з товаришами по команді та жартую.

Куман дуже допомагає молодим футболістам. Дає поради, настанови, чудово ставиться до нас. Потрібно насолоджуватися такою атмосферою в Барселоні", – наводить слова Педрі Marca.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо запланований на завтра, 4 листопада. Початок гри о 22:00.

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