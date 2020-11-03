"Месси во многом нам помогает. На местах он дает вам советы. Он должен решить, во что верит, мы не участвуем. Я буду у него учиться. Моя лучшая позиция? Мне хорошо играть на разных позициях, помогать там, где это возможно. Наиболее комфортно мне выступать на позиции полузащитника.

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На многих тренировках я работаю над физикой, потому что когда ты играешь на фланге, нужно хорошо помогать нападающему. Общение с Месси? Я не веду никакого неестественного разговора с Месси. Это нормальное дело, когда я разговариваю с товарищами по команде и шучу.

Куман очень помогает молодым футболистам. Дает советы, наставления, прекрасно относится к нам. Нужно наслаждаться такой атмосферой в Барселоне", – приводит слова Педри Marca.

Напомним, матч Барселона – Динамо запланирован на завтра, 4 ноября. Начало игры в 22:00.

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