Нападник Барселони Ліонель Мессі може покинути каталонський клуб, не дивлячись на зміну керівництва.

Манчестер Сіті готується запропонувати Мессі контракт, який передбачає 3 роки виступів у АПЛ і ще два сезони у дочірній команді Нью-Йорк Сіті, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на The Telegraph.

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За інформацією джерела, в січні 2021 року "містяни" зроблять пропозицію аргентинцеві. Капітан каталонців зможе почати переговори з іншими клубами, оскільки у нього залишиться шість місяців до закінчення угоди з Барселоною.

Користуючись невизначеністю, яка є в каталонському клубі через відставку президента Жозепа Марії Бартомеу і його ради директорів, англійський клуб хоче переконати Мессі приєднатися до Манчестер Сіті.

Додамо, що Мессі захищає кольори Барселони з 2003 року. З "синьо-гранатовими" форвард завоював 34 трофеї. Під час минулого трансферного вікна Лео хотів покинути клуб, однак через бюрократичні проблеми був змушений залишитися.

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