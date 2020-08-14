Барселона – Баварія: Сетьєн виставив найстарший склад в історії клубу у Лізі чемпіонів

Середній вік гравців Барселони у поєдинку проти Баварії – 29 років та 329 днів, повідомляє Opta.
Барселона – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Таким чином каталонці встановили особистий віковий рекорд в історії найпрестижнішого клубного турніру. Склад Барселони: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес.
Нагадаємо, після першого тайму Баварія знищує Барсу з рахунком 4:1.
Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім