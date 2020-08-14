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Барселона – Баварія: Сетьєн виставив найстарший склад в історії клубу у Лізі чемпіонів

22:53 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Сетьєн виставив найстарший склад в історії клубу у Лізі чемпіонів
Барселона / Фото Фото УЄФА

Головний тренер Барселони вирішив зробити ставку на досвід у чвертьфіналі ЛЧ.

Середній вік гравців Барселони у поєдинку проти Баварії – 29 років та 329 днів, повідомляє Opta.

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Таким чином каталонці встановили особистий віковий рекорд в історії найпрестижнішого клубного турніру. Склад Барселони: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес.

Нагадаємо, після першого тайму Баварія знищує Барсу з рахунком 4:1.

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