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Барселона – Баварія: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

20:51 - Читать на русском
Барселона – Баварія: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона – Баварія: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона зустрінеться з Баварією в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес

Запасні: Нето, Пенья, Ракітіч, Дембеле, Грізманн, Фірпо, Пуч, Фаті, Араухо, Мончу, Мінгеса, Рейс

Баварія: Нойєр – Кімміх, Алаба, Боатенг, Девіс – Горецка, Алькантара – Гнабрі, Мюллер, Перішіч – Лєвандовскі

Запасні: Ульрайх, Хофман, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюізанс, Ернандес, Толіссо, Коман, Зіркзеє, Мусіала

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