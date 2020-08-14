Барселона – Баварія: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес
Запасні: Нето, Пенья, Ракітіч, Дембеле, Грізманн, Фірпо, Пуч, Фаті, Араухо, Мончу, Мінгеса, Рейс
Баварія: Нойєр – Кімміх, Алаба, Боатенг, Девіс – Горецка, Алькантара – Гнабрі, Мюллер, Перішіч – Лєвандовскі
Запасні: Ульрайх, Хофман, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюізанс, Ернандес, Толіссо, Коман, Зіркзеє, Мусіала
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