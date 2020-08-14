toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Барселона – Бавария: Сетьен выставил самый возрастной состав в истории клуба в Лиге чемпионов

14 августа 22:55 - Читати українською
Барселона – Бавария: Сетьен выставил самый возрастной состав в истории клуба в Лиге чемпионов
Барселона / Фото Фото УЕФА

Главный тренер Барселоны решил сделать ставку на опыт в четвертьфинале ЛЧ.

Средний возраст игроков Барселоны в поединке против Баварии – 29 лет и 329 дней, сообщает Opta.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Таким образом каталонцы установили личный возрастной рекорд в истории самого престижного клубного турнира. Состав Барселоны: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль – Месси, Суарес.

Напомним, после первого тайма Бавария уничтожает Барсу со счетом 4:1.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт
16 августа
11822
Теги
Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
27
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?