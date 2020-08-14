Барселона – Бавария: Сетьен выставил самый возрастной состав в истории клуба в Лиге чемпионов

Средний возраст игроков Барселоны в поединке против Баварии – 29 лет и 329 дней, сообщает Opta.
Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Таким образом каталонцы установили личный возрастной рекорд в истории самого престижного клубного турнира. Состав Барселоны: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль – Месси, Суарес.
Напомним, после первого тайма Бавария уничтожает Барсу со счетом 4:1.
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