Барселона – Баварія: Куман оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів – 3 втрати, 3 повернення
Тренерський штаб іспанської Барселони визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти мюнхенської Баварії у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
До заявки "блаугранас" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний сайт клубу.
"Відносини ідеальні": Куман спростував конфлікт з Лапортою та має намір реабілітуватись за ганебні 2:8 з Баварією
Рональд Куман не розраховує на групу травмованих гравців. Зокрема, не допоможе Барсі атакувальне тріо – Брейтвейт, Фаті, Дембеле. Натомість повернулися з лазарету оборонець Сержиньйо Дест, універсал Серхі Роберто та атакувальний хавбек Філіппе Коутінью. Усі вони оговталися від ушкоджень.
До слова, матч Барселона – Баварія відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.
"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем