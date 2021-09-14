Тренерский штаб испанской Барселоны определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против мюнхенской Баварии в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В заявку "блаугранас" попали 23 игрока, сообщает официальный сайт клуба.

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Рональд Куман не рассчитывает на группу травмированных игроков. В частности, не поможет Барсе атакующее трио – Брейтуэйт, Фати, Дембеле. Зато вернулись из лазарета защитник Сержиньо Дест, универсал Серхи Роберто и атакующий хавбек Филиппе Коутиньо. Все они оправились от повреждений.

К слову, матч Барселона – Бавария состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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