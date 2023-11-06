Шахтар зіграє з Барселоною у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада, о 19:45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

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Шахтар – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар програв Барселоні на виїзді – той матч був дебютним для Маріно Пушіча на чолі команди. Донеччани у п'ятницю виграли надважливий матч у Динамо, а футболісти вже говорять про хороший зв'язок з новим тренером.

"Гірники" не виглядали безнадійно в Каталонії, однак букмекери чекають легкої перемоги Барселони в Гамбурзі. Авторитетна контора Bwin на перемогу Шахтаря виставила величезний коефіцієнт 10, а на успіх Барси дає мізерні 1.26. Нічия – 6.25.

Матч очікується дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.43, а на відповідний тотал менше – за 2.65. На гол Лєвандовскі дають смішні 1.5. У Шахтаря голів найбільше чекають від Сікана (4).

Барселона на вихідних провела слабкий матч проти Реала Сосьєдад, де команді Хаві відверто пощастило вирвати перемогу. Але в Лізі чемпіонів Барса йде без втрат. Тоді як Шахтар за три тури набрав три очки після перемоги над Антверпеном.

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