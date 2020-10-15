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Зінедін Зідан вирішив не ризикувати Азаром, хоча наближається низка дуже важливих матчів. 17 жовтня Реал прийматиме Кадіс в рамках 6 туру Прімери, а потім на мадридців чекає зустріч з Шахтарем у Лізі чемпіонів (21 жовтня). Вишенька на торті – Класіко проти Барселони 24 жовтня. В усіх цих матчах Азар команді не помічник.

Додамо, що зірка Реала востаннє з'являвся на полі ще у серпні, коли "вершкові" вилітали з минулого розіграшу Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті.

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