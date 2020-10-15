Бельгиец спокойно продолжит восстановление после травмы мышц правой ноги, сообщает Marca.

Лунин все же может дебютировать за Реал уже на выходных – Куртуа берегут на Шахтер

Зинедин Зидан решил не рисковать Азаром, хотя приближается ряд очень важных матчей. 17 октября Реал будет принимать Кадис в рамках 6 тура Примеры, а затем мадридцев ждет встреча с Шахтером в Лиге чемпионов (21 октября). Вишенка на торте – Класико против Барселоны 24 октября. Во всех этих матчах Азар команде не помощник.

Добавим, что звезда Реала последний раз появлялся на поле еще в августе, когда "сливочные" вылетали из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

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