Аякс – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:50 - Читать на русском
Аякс в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Ліверпуль. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
22' live
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Аякс – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Аякс:
Ліверпуль:
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