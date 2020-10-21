Аякс – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:50 - Читати українською
Аякс в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Ливерпуль. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
22' live
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Аякс – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Аякс:
Ливерпуль:
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